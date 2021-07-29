29 июля 2021, 19:27
Судимый житель Беломорска зарезал приятеля и скрылся, но его нашли
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве мужчины и установили подозреваемого
В квартире одного из домов Беломорска 27 июля, во вторник, обнаружили убитого мужчину. Вскоре выяснилось, что его зарезал знакомый, сообщили в СУ СКР по Карелии.
На бездыханном теле погибшего было несколько проникающих ножевых ранений. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и начали поиски виновника.
В итоге они задержали 50-летнего местного жителя. Мужчина ранее уже был судим. Правоохранители считают, что он в понедельник, 26 июля, был вместе с погибшим в квартире.
На почве личной неприязни он нанес жертве несколько ударов ножом по телу. Потом подозреваемый скрылся. Следователи просят суд арестовать фигуранта уголовного дела. // Фото: MikeWildadventure/Pixabay