Судебные приставы смогут автоматически взыскивать долги

С понедельника, 20 июня, в России действуют новые правила работы Федеральной службы судебных приставов. Она может открывать исполнительное производство автоматически при помощи информационной системы, пишет «Коммерсант».

Например, если человек не оплатил штраф ГИБДД, оттуда поступят сведения в ФССП, производство возбудят за три дня.

Приставы также получат возможность оперативнее запрашивать сведения о неплательщике. Речь идет о номерах телефонов. Операторы связи должны будут дать их в течение суток. // Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press.com