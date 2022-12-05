Студенты в Петрозаводске жалуются на ужасные условия в общежитии

На ужасные условия в студенческом общежитии Петрозаводского техникума городского хозяйства пожаловались в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонаткте. Там холодно и очень неуютно, написали учащиеся.

Периодически в общежитии появляются мыши, клопы и тараканы. При том, что оплата в месяц составляет 1 300 рублей, нормальных условий для жизни учащимся не создали.

- На дворе зима, а отопления нормального нет, в общежитии стоит дубак, без обогревателей не уснуть, а они тут, как оказалось, запрещены, и если будут замечены, то их просто заберут. Вопрос, как согреться остается открытым,

- написали пользователи.

В кмментариях к посту откликнулись сотрудники Минобразования и спорта РК. Они попросили уточнить, о каком корпусе идет речь, и обещали разобраться. // фото: Яндекс.Карты