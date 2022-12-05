Краснокнижный белый лебедь замерзает на реке Черная в Карелии

Занесенный в Красную книгу белый лебедь может погибнуть около деревни Каршево в Пудожском районе. О попавшей в беде птице написали в группе «Отражение. Карелия» ВКонтакте.

Лебедь плавает в полынье на реке Черной, но она становится все меньше, вода замерзает. Скоро вся река покроется льдом, птица погибнет. Жители беспокоятся за судьбу лебедя.

По словам местной жительницы Дарьи Гладкой, сегодня, 5 декабря, лебедь так никуда и не улетел. Мороз становится все сильнее, перелетная птица рискует замерзнуть.

Такое поведение для лебедя нетипично. Возможно, он отбился от стаи, ранен или ждет свою половинку.

Помочь птице можно, если подкармливать ее овсом или ячменем, класть на край полыньи также можно измельченные морковь и капусту. Хорошо бы расстелить на льду или около открытой воды сено слоем в 30 сантиметров.

К сожалению, если самостоятельно изъять птицу из окружающей среды, можно получить штраф, так как это запрещено. Если же лебедь останется на льду, его могут съесть хищники. // фото: «Отражение. Карелия» / ВКонтакте