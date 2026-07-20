Студенты Петрозаводска получат стипендию от строительной компании

Компания «КСМ» подвела итоги конкурса «Стипендиат КСМ 2023»

В этом году конкурс для студентов прошёл в 27-ый раз и собрал рекордное число участников. Впервые он был организован в 1997 году, изначально в нем принимали участие студенты строительного факультета ПетрГУ (теперь Институт лесных, горных и строительных наук), а с 2016 года ещё и студенты Строительного техникума (теперь Петрозаводский техникум городского хозяйства). Оба учебных заведения - «кузница кадров» для строительного предприятия, поэтому конкурс одинаково интересен и организаторам, и участникам. У компании есть возможность присмотреться к потенциальным сотрудникам, а у студентов - вживую посмотреть на свою будущую профессию, познакомиться с потенциальным работодателем, зарекомендовать себя.

Конкурсанты проходят несколько этапов – самостоятельно выполняют творческое домашнее задание на заданную тему, принимают участие в тренинге и деловой игре, а затем проходят индивидуальное собеседование. По итогам всех конкурсных этапов и определяются победители - стипендиаты «КСМ». Кроме того, некоторым участникам конкурса вручается официальное приглашение на практику, другим предлагают после окончания учебного заведения трудоустройство в компании.

Стипендиатами «КСМ» на 2023-2024 учебный год стали студенты Института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ Владислав Ковалёв (2 курс), Александр Минин (3 курс), Артём Борисов (4 курс) и студентка ПТГХ Александра Решетина (4 курс). Поздравляем ребят!

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