Студенты ПетрГУ отправились на педагогическую практику

Студенты 5 курса направления подготовки «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки История и обществознание» проходят педагогическою практику, сообщает сайт ПетрГУ.

Практика проходит как в образовательных учреждениях Петрозаводского городского округа, с которыми у ПетрГУ сложились давние традиции сотрудничества − в Ломоносовской гимназии, Лицее №40, СОШ №10 с углубленным изучением гуманитарного профиля им. А. С. Пушкина, СОШ № 46, СОШ № 48, так и в образовательных учреждениях других районов Республики Карелия (в том числе в Заозерской СОШ № 10 Прионежского муниципального района, Медвежьегорской СОШ имени Александра Фанягина, Видлицкой средней общеобразовательной школе).

В ходе педагогической практики под руководством опытных наставников – учителей образовательных учреждений и методистов ИИПСН – будущие учителя проводят уроки по истории и обществознанию, внеклассные воспитательные занятия с обучающимися.

Важное место в программе практики занимают профориентационные занятия, позволяющие расширить представления школьников о возможностях планирования собственной профессиональной и жизненной траектории через обучение в институтах Петрозаводского государственного университета. Педагогическая практика позволяет студентам закрепить профессиональные компетенции, считают организаторы практики. // Фото: ПетрГУ