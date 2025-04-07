Студент из Карелии поедет на Кубок мира по самбо

Студент ПетрГУ Арман Багдасарян стал бронзовым призером Чемпионата России по самбо. Спортсмен поедет на мировое первенство. Радостной новостью поделились в ПетрГУ.

Соревнования в Краснодаре собрали более 650 лучших спортсменов из 61 региона страны. Карельский спортсмен одержал победу в четырех встречах, из них в двух он победил досрочно, применив болевой прием.

Арман Багдасарян вошел в основной состав сборной России по самбо. Спортсмен отобрался на Кубок мира, который пройдет в сентябре в Киргизии. Тренирует самбиста Роман Шегельман.