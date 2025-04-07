07 апреля 2025, 17:03
Спорт

Питкяранта снова принимает детскую Олимпиаду "Маленький Чемпион"

Спортивное мероприятие соберёт семьи с детьми в возрасте от 6 месяцев до 11 лет (0+)
детские соревнования
Фото предоставлено организаторами.

Город Питкяранта уже в седьмой раз станет местом проведения детской Олимпиады «Маленький Чемпион».   Мероприятие пройдёт 12 апреля в Физкультурно-оздоровительном комплексе.  

Организаторы события - Детское спортивное движение "Маленький Чемпион"(АНО Центр организации мероприятий "Поколение Будущего") и МАУ ПМО "ФОК". Поддержку оказывает Администрация Питкярантского муниципального округа.

Мероприятие проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Маленькие участники смогут проявить себя в нескольких дисциплинах:

- "Марафон ползунков" - соревнование по ползанию на скорость для детей от 6 до 11 месяцев включительно,

- "Забег ходунков" - соревнование по ходьбе/бегу на скорость для детей от 10 месяцев до 2 лет 11 месяцев включительно,

- «Полоса препятствий» - соревнования по преодолению препятствий для детей от 3 до 7 лет включительно,

- «Спортивная подГоТОвка» - соревнование по выполнению некоторых испытаний (тестов) комплекса ГТО для детей от 6 до  11 лет включительно.

В рамках мероприятия также запланирован весёлый конкурс костюмов.

Все подробности участия и правила регистрации можно узнать в официальной группе мероприятия.

Участие в Олимпиаде бесплатное, вход для зрителей  свободный.

Фото предоставлено организаторами.

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Метки: 
Детская олимпиада
«Маленький чемпион»
Питкяранта