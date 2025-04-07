Питкяранта снова принимает детскую Олимпиаду "Маленький Чемпион"

Город Питкяранта уже в седьмой раз станет местом проведения детской Олимпиады «Маленький Чемпион». Мероприятие пройдёт 12 апреля в Физкультурно-оздоровительном комплексе.

Организаторы события - Детское спортивное движение "Маленький Чемпион"(АНО Центр организации мероприятий "Поколение Будущего") и МАУ ПМО "ФОК". Поддержку оказывает Администрация Питкярантского муниципального округа.

Мероприятие проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Маленькие участники смогут проявить себя в нескольких дисциплинах:

- "Марафон ползунков" - соревнование по ползанию на скорость для детей от 6 до 11 месяцев включительно,

- "Забег ходунков" - соревнование по ходьбе/бегу на скорость для детей от 10 месяцев до 2 лет 11 месяцев включительно,

- «Полоса препятствий» - соревнования по преодолению препятствий для детей от 3 до 7 лет включительно,

- «Спортивная подГоТОвка» - соревнование по выполнению некоторых испытаний (тестов) комплекса ГТО для детей от 6 до 11 лет включительно.

В рамках мероприятия также запланирован весёлый конкурс костюмов.

Все подробности участия и правила регистрации можно узнать в официальной группе мероприятия.

Участие в Олимпиаде бесплатное, вход для зрителей свободный.

Фото предоставлено организаторами.