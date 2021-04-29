Строительство ЖК «Терраса» в Петрозаводске признано незаконным

Текст и фото: Антонина Кябелева

В апреле 2021 года Верховный суд Республики Карелия принял решение, которое может стать прологом самого грандиозного скандала на строительном рынке Карелии. Фактически суд признал незаконным возведение жилых домов в Петрозаводске в районе улицы Вольная недалеко от гипермаркета «Лента».

Как известно, строительство здесь ведет ООО «Терраса», которое планирует построить четырехэтажный многоквартирный дом. Уже возведена «коробка», и четырехэтажный силуэт будущего дома хорошо виден с улицы Ленинградская.

Большинство квартир в жилом комплексе «Терраса» либо проданы, либо забронированы. Несмотря на довольно высокую стоимость жилья. Цена квадратного метра, судя по официальному сайту ЖК «Терраса», варьирует от 106 до111 тысяч рублей. Свободные квартиры еще есть, но их не так много.

Если решение Верховного суда Карелии останется в силе, то строительство жилья придется свернуть. И, конечно, в этом случае возникнет вопрос: что делать с многочисленными гражданами, которые уже оплатили будущие квартиры? Всего в доме по улице Вольная, 21 планируется построить 72 квартиры.

Под запретом окажется и соседняя стройка на улице Вольная, 19, которую только планируется развернуть. В 2019 году ООО "Вольная" получило разрешение на строительство шести жилых блоков. В данном случае речь идет о строительстве уже 203 квартир.

В судебном решении изложена история, рассказывающая о том, как зарезервированные под спортивные объекты земельные участки без торгов передаются строительным компаниям и превращаются в источник их обогащения. Схема была обкатана в 2014 году на строительстве ЖК «Иволга» на Древлянке, где планировалось возвести спортивный комплекс. Главные действующие лица с тех пор не изменились. Изменились только названия компаний и месторасположение спортивных объектов, которые никто не собирается строить.

Но вернемся к нынешней истории. Речь идет о трех земельных участках, где ООО «Терраса» и ООО «Вольная» вознамерились построить жилые дома.

Компания «Терраса» строит дом на принадлежащем ей участке с кадастровым номером 10:01:0020106:9. Разрешение на строительство компания получила в декабре 2017 года. Тогда в документах значился 58-квартирный четырехэтажный дом с общей площадью жилья 2,6 тысячи квадратных метров. Интересно, что в разрешении на строительство, которое было выдано в феврале 2019 года, четырехэтажный дом увеличился до 72 квартир с общей площадью 2,8 тысячи квадратных метров. В сентябре 2019 года действующий на тот момент министр строительства Александр Ломако подписал заключение о готовности проекта по строительству жилого дома на улице Вольная, 21 «взамен сносимого нежилого здания». Министра тогда ничто не смутило.

ООО «Вольная» тоже получило в июне 2019 года разрешение на строительство 206-квартирного жилого комплекса на улице Вольная, 19, который должен был расположиться на двух участках с кадастровыми номерами 10:01:0020106:6 и 10:01:0020104:87.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, изначально земельные участки 10:01:0020106:6 и 10:01:0020104:87 находились в аренде у ООО «Дворец спорта». Еще в 2007 году между министерством промышленности и природных ресурсов Карелии и ООО «Дворец спорта» был заключен договор о том, что земля предоставляется для строительства спортивного комплекса: аквапарка, крытого ледового катка, открытого катка, баскетбольной площадки и гимнастического комплекса.

О компании «Дворец спорта» мало что известно. В конце 2017 года она изменила свое фирменное название на «Прибрежный ландшафт».

В прошлом компанией руководили Илья Раковский (правая рука сенатора, основателя компании «Баренц Групп» Игоря Зубарева), Илья Гаврюшев, который возглавляет многие компании, входящие в «Баренц Групп» и Евгений Владимирович Фрейдин, чьи фамилия, имя, отчество полностью совпадают с ФИО бывшего заместителя мэра Петрозаводска, курировавшего земельные вопросы и уволившегося из администрации в октябре 2013 года.

Фрейдин и Раковский были в прошлом также совладельцами компании.

Земельные участки, которые арендовало ООО «Дворец спорта», находились в природно-рекреационной зоне и зоне многофункциональных спортивных и общественных сооружений. Другими словами, никаких жилых домов здесь не могло появиться и в помине.

В 2013 году ООО «Дворец спорта» обратилось с петрозаводскую администрацию с предложением изменить спортивную и рекреационную зоны на зону застройки среднеэтажными жилыми домами. И что вы думаете? В петрозаводской мэрии, конечно, не отказали.

В сентябре 2013 года Петросовет одобрил внесение изменений в правила землепользования и застройки Петрозаводска. Так участки 10:01:0020106:6 и 10:01:0020104:87, а также участок 10:01:0020106:9 попали в зону застройки среднеэтажными жилыми домами.

Суд пришел к выводу, что не было никакой объективной необходимости менять территориальные зоны. Во всяком случае, суду не было представлено никаких доказательств, объясняющих столь немотивированное решение, согласно которому на месте спортивных объектов в центральной части города нужно было строить жилье.

В дальнейшем на участках были возведены откровенно странные объекты недвижимости и зарегистрировано право собственности на них. Потом земельные участки с объектами недвижимости были переданы гражданину Прокофьеву. В 2018 году Прокофьев уступил участки 10:01:0020106:6 и 10:01:0020104:87 ООО «Вольная». А право собственности на участок 10:01:0020106:9 ООО «Терраса» зарегистрировало в июне 2016 года.

В суде оспаривалось решение Петрозаводского городского совета, согласно которому были изменены территориальные зоны для трех земельных участков, на которых ООО «Терраса» уже почти построило жилой дом, а ООО «Вольная» только собирается начать осваивать бывшие спортивные и рекреационные территории. Суд пришел к выводу, что решение Петросовета не обеспечивает «справедливого баланса между общественными интересами и правами частных лиц». В судебном решении отмечается, что «предоставление помещений в жилых зданиях под физкультурные или иные спортивные объекты не может подменить собой спортивные площадки, открытый каток и иные подобные сооружения на открытом воздухе, а также аквапарк».

К тому же в Генплане Петрозаводска спорные участки расположены в общественно-деловой и рекреационной зонах. Другими словами, строить жилые дома здесь нельзя. Представитель министерства имущественных и земельных отноешний РК также настаивал на том, что строить на спорных земельных участках жилые дома нельзя.

Суд признал недействующим решение Петросовета, изменяющее многофункциональные зоны спорных земельных участков.

Если решение «устоит» во Втором апелляционном суде, то жилищное строительство возле гипермаркета Лента в районе улицы Ленинградская придется сворачивать. И как-то компенсировать гражданам понесенные убытки.

И ООО «Терасса», где директором является Илья Гаврюшев, а совладельцами значатся Гаврюшев (доля 5%) и Игорь Зубарев (95%), и ООО «Вольна» с совладельцами Гаврюшевым (5%) и Зубаревым (95%), входят в «Баренц Групп».

Учитывая, что Игорь Зубарев является сенатором от Карелии, история со строительством дорогого жилья вместо так необходимых городу спортивных сооружений приобретает особенно удушливый характер. В любой цивилизованной стране подобный скандал поставил бы крест на политической карьере «главного интересанта». У нас обычно все заканчивается поговоркой: «Как с гуся вода».

Между тем строительство дома на Вольной, 21 активно продолжается. Работает кран, по этажам ходят мужчины в касках и спецовках. Недалеко от строящегося дома стоит страшный ангар, который, видимо, является очередным «объектом недвижимости», которое вознамерилось реконструировать ООО «Вольная».

Все до боли знакомо. Именно так действовала компания «Модерн-Инвест» на Древлянке, когда на месте спортивного комплекса был построен ЖК «Иволга». Одним из совладельцев компании, которая переходила из рук в руки, был Зубарев, а одним из директоров - Гаврюшев.

Конечно, бизнес действует ровно так, как ему позволяют власть и общество. В соцсетях строительство жилого дома на месте спортивных объектов активно обсуждается. Многие петрозаводчане возмущены, что у них отнимают последние свободные территории, предназначенные для отдыха и занятий спортом. Но возмущение граждан давно уже никому не интересно. А представители власти и на уровне Петрозаводска, и на уровне республики не раз доказывали, что у них нет сил противостоять напору серьезных бизнес-структур.

Вот почему решение Верховного суда Карелии имеет столь принципиальное значение для нашего общего здоровья в прямом и переносном смыслах этого слова. Если бизнесу вновь удастся доказать, что «права частных лиц» в нашей стране всегда превыше общественных интересов, гражданам останется только сетовать на судьбу и копить деньги на стремительно дорожающие квадратные метры.