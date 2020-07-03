Строительство газопроводов началось в Пудожском районе

В Пудожском районе приступили к строительству трех межпоселковых газопроводов, общая протяженность которых составит 120 километров, сообщает сегодня ИА Neftegaz.RU.

«Проект создаст условия для газификации более 2000 домовладений и квартир, а также 25 объектов теплоэнергетики в 22 населенных пунктах. По результатам проведенной закупочной процедуры, в июне 2020 г. договор на выполнение строительно-монтажных работ был заключен с компанией Стройпроектсервис»,

- сообщает агентство.



Отмечается, что Газпром за период с 2007 по 2019 год построил в Карелии 13 газопроводов общей протяженностью 377,38 км, создав возможность газификации 47 населенных пунктов. Обеспечен перевод 17 котельных на использование природного газа.

«Вопрос с газификацией республики Карелия долгое время упирался в обширную территорию региона, низкую плотность населения и сравнительно небольшое число промышленных потребителей.

Уровень газификации республики по состоянию на апрель 2019 года составлял 7,5% по сравнению с 68,5% в среднем по России на 1 января 2019 года. Газпром активизировал работы по газификации республики Карелия в 2016 году, но инфраструктура в регионе пока остается слаборазвитой»,

- отмечает агентство.