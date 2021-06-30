Страшное ДТП с грузовиками перекрыло трассу «Кола» в Ленобласти

Групповая авария произошла сегодня днем в районе деревни Феликсово в Ленинградской области. На 89-м км трассы «Кола» столкнулись две фуры и три легковых автомобиля. По информации ТАСС, участниками аварии стали шесть машин.

По предварительным сообщениям из паблика «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», в аварии погиб семилетний ребенок.

Очевидцы аварии сообщили, что пострадали еще шестеро взрослых и двое детей. Очевидцы также сообщили, что водитель цистерны уснул, большегруз в канаве. Водителя забрали сотрудники ГИБДД. Трасса оказалась перекрыта. Образовалась пробка.

По информации ТАСС, отвод транспорта происходит через 104-й километр трассы через деревню Дусьево. (фото vk.com)