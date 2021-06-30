Здание бывшей спортивной школы на Варкауса пойдет под снос

Сити-менеджер Владимир Любарский рассказал о судье здания бывшей спортивной школы на набережной Варкауса.

Как написал мэр в соцсети, 29 июня члены комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генплан поддержали предложение депутата Петросовета Павла Сандберга об установлении зоны спортивного назначения на этом участке.

Мэр заявил, что участок продавать не будут. Он добавил, что готовятся документы на снос руинированного объекта. После чего мэрия будет искать возможности и финансирование для проектирования и строительства спортивного объекта.

Под постом мэра нашлись и те, кто беспокоится, как бы с этим спортивным объектом не вышло, как со зданием на Древлянке, когда был заявлен спортивный центр, а получился ТЦ «Ягуар».

На что еще один комментатор ответил, что спортивный центр там все же есть, но «процент его площади не соизмерим с торговыми площадями». Участник обсуждения считает, что поэтому поводу нужно обращаться в прокуратуру. (фото yandex.ru)