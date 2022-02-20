Страшная ситуация. Бездомные собаки держат в страхе жителей Карелии

Текст и фото: Анттонина Кябелева

Хоть в Карелии пока обошлось без ЧП, связанных с нападениями бездомных собак, приведших к человеческим жертвам, ситуация с безнадзорными животными остается тревожной. Собачьи стаи по-прежнему держат в страхе целые поселки.

Почему, несмотря на ежегодное увеличение средств на отлов животных, количество брошенных собак не уменьшается? Об этом долго спорили депутаты Законодательного cобрания РК, чиновники, представители общественных организаций на заседании парламентского комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии.

Председатель комитета Марина Гуменникова рассказала, что недавно побывала в приютах для бездомных животных Сегежского и Медвежьегорского районов и лично убедилась в остроте существующих проблем.

«Если этот вопрос не будет решаться комплексно, то никакие изменения федерального законодательства, никакое, даже глобальное, увеличение финансирования не поможет нам решить вопрос. Потому что на сегодняшний момент мы констатируем факт, что отсутствует система, то есть системный подход»,

- отметила она.

Гуменникова напомнила, что в прошлом году в министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии обещали разработать новую методику расчета затрат на одного бездомного животного. Однако до сих пор документов нет, что не позволяет увеличить финансирование на отлов и содержание собак, оказавшихся на улице.

Первый заместитель министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Егор Руппиев отметил, что разработка таких нормативов продолжается. Он отметил, что в 2022 году почти на 7 миллионов рублей (с 20,8 до 27,7 миллиона рублей) были увеличены субвенции районам на отлов, стерилизацию, маркировку и эвтаназию бездомных собак. По его словам, если в 2021 году были умерщвлены только две собаки, то в 2021 уже шестнадцать.

Надо сказать, что бесконтрольная эвтаназия бездомных собак вызывает тревогу со стороны зоозащитников. Владимир Рыбалко, создавший первый в Карелии общественный приют для бездомных животных, сказал, что в законодательствах других стран, связанных с защитой животных, есть раздел об эвтаназии. Но в отличие от российского законодательства, там четко прописано, в каких случаях можно умерщвлять животное, а в каких нет. По его мнению, в действующем федеральном законодательстве нужно прописать, в каких конкретно ситуациях следует идти на крайний шаг.

«Эвтаназия не должна быть ни массовой, ни самоцелью, ни каким-то отдельным главным элементом регулирования. Это всегда должна быть какая-то исключительная мера. Тем не менее, прописать ее нужно, потому что сейчас вместо эвтаназии мы имеем часто совершенно бесконтрольное, жестокое, подпольное уничтожение животных. Как на улицах, когда животных просто травят и отстреливают, так и в самих пунктах передержки, в приютах»,

- убежден зоозащитник.

Он рассказал, что в Карелии были случаи, когда щенков из разных пометов специально собирали в одном вольере, где они заражались парвовирусным энтеритом и умирали в мучениях.

«Это такая псевдоэвтаназия. Такого быть не должно»,

- заметил Владимир Рыбалко.

Он категорически против приписывания собакам «немотивированной агрессивности». По его словам, известные российские кинологи вообще отрицают то, что у животных может быть немотивированная агрессия. «У животного агрессия всегда мотивирована. Она запускается тем или иным стимулом», - отметил он. Владимир Рыбалко убежден, что в России необходимо вводить строгое наказание, если хозяин выбрасывает домашнее животное на улицу.

Но далеко не все согласны с гуманными методами по отношению к домашним животным. Депутат ЗС РК Сергей Андруневич предложил кардинальное решение проблемы бездомных собак:

«Нужно обратиться к федеральной власти по поводу того, чтобы их отстреливать просто-напросто».

Он вспомнил, что во время своей службы на Дальнем Востоке командир части отдавал приказ, и председатель охотничьего общества ночью отстреливал собак. «И все было нормально. Почему сейчас не вернуть это в практику. Ведь они лишние», - считает народный избранник.

Если отвлечься от радикальных предложений, то во время обсуждения проблемы выяснилось, что министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии фактически не контролирует ситуацию с безнадзорными животными, а занимаются главным образом распределением бюджетных средств между районами. В министерстве не проводят мониторинг численности бездомных животных, не следят за тем, в каких условиях в приютах содержатся собаки, не контролируют, соответствуют ли реальности предоставляемые сведения о количестве отловленных животных. Руппиев сказал, что за эффективность расходования бюджетных средств отвечают муниципалитеты, а министерство проводит проверки только по конкретным жалобам.

На заседании комитета обозначился длинный список нерешенных проблем. До сих пор во многих районах не заключены муниципальные контракты на отлов и содержание собак. И главное, не понятно, за чей счет содержать сами приюты. Судя по словам Руппиева, в министерстве отвечают лишь за единственный в республике государственный приют в Медвежьегорске: «Мы за свой приют ответственность несем».

Всего в республике 19 приютов для безнадзорных животных, рассчитанных на одну тысячу животных. Кстати, в адрес государственного приюта на заседании комитета прозвучала критика за крайне высокие расценки, по которым эта организация готова отлавливать бездомных животных в соседних районах.

«Картина плачевная. Мы побывали в сегежском приюте и увидели своими глазами, в каком состоянии он находится, в каком положении там находятся безнадзорные животные»,

- заметила Марина Гуменникова.

По ее мнению, ситуация с бездомными животными в Карелии напоминает «замкнутый круг».

Серьезные проблемы с бездомными собаками возникли в Сегеже.

«Сегежские собаки содержатся в адских условиях»,

- сказала Гуменникова.

Работа приюта в Сегеже вызывает множество вопросов. «Этот общественный приют вышел на конкурс и выиграл контракт с Беломорском. А мест, куда они собираются сажать собак, в Сегеже нет», - сказала председатель комитета ЗС РК. По ее словам, условия содержания собак в Сегеже – «это издевательство».

«Там собаки мерзнут, их там не кормят, кормят, но как-то по-особенному. Мы приехали туда в двенадцать часов, собаки был не кормлены. В мисках было непонятное что-то, напоминающее пищу, замерзшее, вода замерзшая, лед. Мы все это видели своими глазами»,

- рассказала Гуменникова.

Это то, к чему приводит отсутствие контроля за деятельностью приютов. «Ситуация на самом деле страшная», - резюмировала председатель комитета.

Депутат Натали Карапетян сказала, что частному приюту «Верный друг» в Сегеже предприниматели постоянно оказывают помощь. Ежегодно приюту выделяется более миллиона рублей на отлов животных. Летом 2021 года компания "Сегежа Групп" выделила приюту 200 тысяч рублей на закупку новой печи. «Но они этого не сделали. Нашли миллион причин», - заметила Карапетян. По ее словам, от приюта «Верный друг» "Сегежа Групп", выделившая деньги в рамках благотворительности, не получила даже отчета об использовании средств.

«Мы закрыли на эти 200 тысяч глаза. Но нам жалко животных»,

- заметила Карапетян.

По ее мнению, в данном случае требуется уже вмешательство прокуратуры.

Владимир Рыбалко уверен, что в идеале нужно создавать в Карелии специализированную службу по отлову собак.

Депутат Эмилия Слабунова поинтересовалась у Руппиева, рассматривается ли в министерстве вопрос о возвращении на республиканский уровень полномочий по отлову и содержанию животных. И получила отрицательный ответ.

Слабунова отметила, что прокуратура проверила ситуацию, сложившуюся в Медвежьегорске с бездомными животными. По ее словам, природоохранная прокуратура обнаружила множество нарушений. По информации депутата, в районе уже возбуждено уголовное дело по статье халатность.

К тому же выяснилось, что и министерство сельского и рыбного хозяйства не контролирует исполнение переданных полномочий. Депутат убеждена, что в тех районах, где сложилась критическая ситуация с бездомными животными, полномочия необходимо возвращать на уровень минсельхоза. По ее мнению, именно минсельхоз, который так и не выстроил нормальную систему контроля за бездомными животными, несет ответственность за происходящее.

Никаких принципиальных решений на заседании принято не было. Разве что члены парламентского комитета поддержали обращение в Госдуму, в котором карельские депутаты предлагают создать за счет федеральных средств сеть приютов для бездомных животных, выделить деньги на стерилизацию безнадзорных собак, усилить ответственность владельцев животных за их содержание, ввести обязательную регистрацию животных.