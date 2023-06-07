07 июня 2023, 10:18
Странный мужчина ближе к ночи проник в госучреждение Петрозаводска
Пробравшегося на охраняемый объект жителя Медвежьегорска скрутили силовики
Поздним вечером в понедельник, 6 июня, сигнал тревоги поступил из госучреждения на пульт вневедомственной охраны. На место ЧП прибыла группа задержания, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Там обнаружили мужчину, который вызывающе вел себя и не реагировал на замечания. Оказалось, это 36-летний житель Медвежьегорска.
Его доставили в полицию и будут разбираться со странной ситуацией. Мотивы нарушителя неизвестны. // фото: Росгвардия