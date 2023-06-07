Житель Карелии нашел чужой кошелек и попал под статью

В полицию Костомукши обратился местный житель. Он рассказал, что пропал его кошелек, в котором лежали 15 000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший пояснил, что специально снял деньги, чтобы совершить покупки. Когда он подошел к кассе в магазине, обнаружил, что кошелька нет. Мужчина предположил, что выронил его, но найти самостоятельно не смог.

Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний костомукшанин. Он не успел потратить внезапно найденные им деньги. Кошелек изъят.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com