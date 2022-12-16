Стоимость проездных для школьников и студентов возрастет

Сегодня депутаты Петросовета утверждали повышение стоимости на проездные билеты для школьников и студентов. Как сообщили в пресс-службе, проект был разработан Комитетом ЖКХ, и предусматривал увеличение цены в следующем году с 400 до 600 рублей. Однако члены фракции «Единой России» выступили с предложением установить стоимость на уровне 500 рублей. Такое предложение депутатский корпус поддержал единогласно.

«Последнее повышение происходило пять лет назад. За это время затраты на организацию работы троллейбусов, цены на запчасти и материалы, а также тарифы на электроэнергию значительно выросли. Сейчас фактическая себестоимость льготных проездных составляет уже порядка 2 тысяч рублей. Но проездные – одна из значимых мер социальной поддержки школьников и студентов. Поэтому мы постарались соблюсти баланс и частично минимизировать дополнительную финансовую нагрузку на городской бюджет и предприятие электротраспорта»,

- отметила председатель Петросовета Надежда Дрейзис.

Кроме того, на сессии рассмотрели вопрос размера тарифа за одну поездку на троллейбусах для граждан. В следующем году оплата составит 38 рублей. При этом экономически обоснованным признается тариф в размере 52,25 рублей. Разницу компенсирует субсидия из городского бюджета. // Фото: freepik.