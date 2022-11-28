Стоимость билетов на фестиваль «Воздух Карелии» пересчитают

Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» (6+) предупредили о предстоящей переоценке стоимости некоторых билетов.

Плановая переоценка произойдет 9 декабря. Организаторы музыкального фестиваля рекомендуют поторопиться с покупкой билетов, а не ждать до последнего и покупать проходки дороже.

Билеты можно приобрести как онлайн, так и в нескольких точках в Петрозаводске и Кондопоге. Подробнее в группе главного приключения карельского лета «ВКонтакте».

Фестиваль пройдет 16-18 июня на вотчине Талвиукко в Чалне. На сегодняшний день в списке участников опен-эйера: Гарик Сукачев, «Алиса», «ТОDD» (музыканты «Короля и Шута» и Алексей Горшенев), группа «7Б». Список артистов будет пополняться. // фото предоставлено организаторами фестиваля