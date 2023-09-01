Стилисты перечислили самые модные цвета волос на осень

Стилисты перечислили цвета волос, которые будут наиболее популярны в наступившем осеннем сезоне. Слова специалистов приводит издание Marie Claire.

Так, этой осенью в моде будут мягкие каштановые и медовые тона. Второе окрашивание, включая карамельные и золотистые переливы, подчеркнет текстуру волос и придаст им объем. При таком цвете не будут сильно бросаться в глаза отросшие корни, отмечают эксперты.

Также популярными будут медно-рыжие и темно-шоколадные оттенки, которые придают прядям глубину и делают образ более элегантным. Ко всему прочему, стилисты советуют обратить внимание на окрашивание, создающее эффект выгоревших на солнце волос. // Фото: unsplash.com / Jakob Owens