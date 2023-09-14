Стилисты назвали неожиданный тренд 2023 года

Футбольный стиль, который предполагает сочетание спортивной одежды и атрибутики с женственными вещами и аксессуарами, стал популярным в 2023 году. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так, в коллекциях модных брендов стали появляться вещи, относящиеся к этому стилю. Среди них сумка в виде мяча со стразами и заменяющие бутсы кеды.

Спортивный стиль проник и в сферу украшений. Так, ювелирный дом Tiffany & Co создал кулон в виде свистка. Эксперты также советуют модницам приобрести футбольное джерси и кепку. // Фото: unsplash.com / Andrej Lišakov