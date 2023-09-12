Сборная России по футболу вырвала ничью в матче с Катаром

Сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой Катара. Встреча прошла на стадионе «Эль-Джануб», который принимал матчи последнего чемпионата мира.

Команды проводили товарищеский матч. Первый гол в игре зрители увидели на 70-й минуте - хозяева вышли вперед. Отыграться подопечным Валерия Карпина удалось лишь на 90-й минуте - отличился защитник Александр Солдатенков. Финальный свисток судьи зафиксировал счет 1:1.

Напомним, сборная России отстранена от официальных матчей с февраля 2022 года. // Фото: unsplash.com / Daniel Norin