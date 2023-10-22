Стилист назвала самое лучшее время для мытья головы

Стилист по прическам Фауста Урте Гейгайте рассказала, когда лучше всего мыть голову. Для обладателей разного типа волос и рекомендации различные, пишет Glamour.

По словам эксперта, людям тонкими волосами лучше мыть их утром, а с густыми и кудрявыми - вечером.

Если мыть голову утром, прическа сохранит объем на весь день. Что касается вечерней манипуляции, Гейгайте призвала не ложиться спать с мокрыми волосами. Иначе волосы могут стать ломкими и утратят природный блеск. // фото: valuavitaly/ freepik.com