Портящие внешний вид модные вещи перечислила стилист
Семь неприемлемых модных вещей перечислила модный обозреватель Эмбер Графланд. По ее мнению, они портят внешний вид, передает The Sun.
Главное, от чего стоит отказаться - это лосины и брюки из искусственной кожи. Они осенью и зимой смотрятся негармонично и «создают странный эффект колбасы».
В перечень неудачных предметов гардероба вошли также джинсы на слишком низкой посадке и вязаный длинный шарф.
- Просто не существует способа стилизовать их. Такие шарфы, как правило, представлены в отвратительных оттенках и с непривлекательными принтами. К тому же они создают впечатление, что у вас случилось растяжение связок шеи,
- пояснила стилист.
Графланд также подчеркнула неуместность мини-юбок, которые носят в общественном транспорте или на эскалаторах. Эксперт назвала утратившими привлекательность велюровые костюмы, свитера-жилеты, угги и кроксы. // фото: Tembela Bohle/ pexels.com