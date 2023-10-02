02 октября 2023, 21:01
Россиянкам назвали необходимую вещь в гардеробе на осень
Стилист Рогов считает, что у женщин в этом сезоне должна быть юбка макси черного цвета
Юбку макси назвали необходимой вещью в осеннем гардеробе женщин. Причем предмет одежды должен быть черного цвета. Такое мнение высказал стилист Александр Рогов, сообщает «Лента».
Юбка макси может быть из любого материала – хоть шелка, хоть трикотажа. Также она может быть и с разрезом, и со складками.
Юбку макси можно носить с джемпером, майкой, футболкой, жилетом, свитером, объемной курткой. // фото unsplash.com/ Artem Beliaikin