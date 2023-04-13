Стилист назвала предмет одежды, который лучше выбросить сразу

Любую женскую фигуру может испортить один предмет одежды. Это белая футболка с карманом, передает «Лента».

Американский стилист Кейтлин Джеймс считает, что именно этот фасон футболок может ухудшить внешний вид. Из-за кармана грудь может выглядеть либо слишком маленькой, либо слишком большой, считает стилист и призывает избавиться от подобных немодных футболок. По мнению стилиста, вышли из моды и футболки с V-образным вырезом. Сейчас популярны вещи с круглой горловиной.

До этого женщинам старше 40 посоветовали избавиться от джинсов-скинни со средней посадкой и облегающих футболок с принтами в виде бабочек, цветов и страз. // фото unsplash.com