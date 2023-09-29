Стилист назвал вечно модные цвета одежды

Стилист Александр Рогов назвал цвета одежды, которые никогда не теряют популярности. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметил эксперт, черный и белый цвета всегда остаются в моде, независимо от того, какой цвет является главным в сезоне.

Стилист показал несколько снимков, на которых проиллюстрированы образы с белой и черной одеждой. На них модели одеты в брюки, рубашки, юбки, топы, пиджаки, костюмные комплекты и платья. // Фото: unsplash.com / Lucas Hoang