Старый детский сад снесли для строительства домов для переселенцев

В городе бумажников снесли здание детского сада на Заводской, 30. На его месте и участке поблизости хотят построить многоквартирные дома для граждан из аварийного жилого фонда, сообщил в соцсети глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин.

Чиновник заверил, что освободившийся земельный участок не может использоваться в коммерческих целях.

В Кондопожском районе после 1 января 2017 признаны аварийными, подлежащими сносу дома общей площадью 45334,96 кв.м. Это в девять раз больше, чем расселено в предыдущей программе. // фото со страницы Дмитрия Зацепина в соцсети