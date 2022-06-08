Стало известно, оставят ли ЕГЭ при отказе от Болонской системы

Даже при переходе от Болонской образовательной системы к национальной ЕГЭ в школах все равно останется. О том, что этот экзамен будут проводить, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

Он считает, что ЕГЭ выполняет очень важные социальные задачи. По мнению Музаева, экзамен обеспечивает единство образовательного пространства на фоне разнообразия учебников, пособий и программ.

Также ЕГЭ выявляет качество школьного обучения, служит механизмом объективной проверки.

Напомним, на днях выяснилось, что все образовательные организации в России исключили из Болонской системы. // Фото: www.pexels.com