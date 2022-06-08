Мощное землетрясение произошло на Байкале

Сильное землетрясение произошло 8 июня на Байкале. В его эпицентре интенсивность составила 8,4 балла, сообщили в МЧС региона.

Подземные толчки зафиксировали в 15:24 по московскому времени, то есть в 20:24 по местному. Эпицентр был в 17 км от поселка Большое Голоустное, на глубине порядка 10 километров.

Толчки силой 5,2 балла ощущались в Иркутской области. Разрушений и жертв нет. // Фото: Nadezhda Moryak/ www.pexels.com