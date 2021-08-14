Стало известно, кто был в ВАЗ, попавший под грузовик в Петрозаводске

В пятницу днем в центре Петрозаводска произошла авария с участием отечественной «семерки» и грузовика Volvo. Легковушка буквально влетела под тяжелую машину. В Госавтоинспекции Карелии сообщили, что за рулем был 20-летний водитель.

ДТП случилось в 12:3 около дома № 18 по Вознесенскому шоссе. Молодой водитель ВАЗ-21074 не справился с управлением и врезался во встречный грузовик Volvo. В соцсетях очевидцы писали, что все, возможно, произошло из-за мокрой дороги.

В аварии пострадал сам водитель ВАЗа, а также 22-летняя пассажирка. Их госпитализировали, но чтобы достать из машины, пришлось ее разрезать. // Фото: Госавтоинспекция Карелии