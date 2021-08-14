Молодой водитель без прав причинил вред своей пассажирке

Ночью 13 августа произошло ДТП в поселке Мелиоративный. Около дома № 4 по улице Петрозаводской иномарка съехала в кювет, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

«Daewoo Nexia» управлял 22-летний молодой человек. У него не было водительских прав.

В итоге примерно в три часа ночи он потерял контроль над иномаркой, машина съехала в кювет. В аварии пострадала 21-летняя пассажирка.

Девушка не стала вызывать скорую помощь и обратилась за медицинской помощью самостоятельно. По факту ДТП проводят проверку. // Фото: Госавтоинспекция Карелии