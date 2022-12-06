Стало известно, какую рыбу едят россияне

Аналитики в ходе опроса узнали, сколько россиян покупает рыбу. 81% респондентов покупают рыбу каждый месяц (36% - часто, один или несколько раз в неделю; 45% - один или несколько раз в месяц), следует из исследования Аналитического центра НАФИ, пишут «Известия».

Чаще рыбу покупают люди в возрасте от 35 до 44 лет, причем женщин больше. Реже рыбу выбирает молодежь (33% среди респондентов от 18 до 24 лет), одинокие люди (19%) и россияне с низким уровнем дохода (22%).

Россиянам нравится вкус рыбы, и они ценят ее полезные свойства. Каждый пятый отмечает легкость приготовления рыбы, также многие считают ее диетическим и низкокалорийным продуктом.

Среди предпочтений на первом месте оказалась скумбрия - за нее проголосовали 33% участников исследования. На втором месте сельдь (32%), на третьем горбуша (27%). В пятерке лидеров также форель и семга.

При выборе рыбы россияне смотрят прежде всего на ее цену. При этом цена является и главным барьером. Треть россиян, покупающих продукты для себя или семьи (31%), останавливает от покупки рыбы ее высокая стоимость. 96% респондентов хотели бы употреблять рыбу и морепродукты чаще. При этом кто стал участником опроса, количество респондентов в выборке не уточняется. // фото unsplash.com