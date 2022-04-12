Стало известно, какими авиакомпаниями повезут отдыхающих в Турцию

На курорты Турции полетят из России самолеты семи авиакомпаний. Формировать туры будут пять туроператоров, передает АТОР. Чартеры уже стартовали, первый рейс был 9 апреля.

Его выполнила Red Wings по заказу «Библио-Глобуса». Вылеты продолжатся до 26 октября с частотой до трех в неделю. На майские праздники самолеты полетят четыре раза в неделю.

В апреле также начинаются полетные программы Anex Tour, Coral Travel, Fun&Sun и Pegas Touristik из Москвы в Анталью на лайнерах турецкого лоукостера Pegasus Airlines и компании Turkish Airlines.

Coral Travel будет возить туристов в Анталью, Бодрум и Даламан с помощью Turkish Airlines, Pegasus Airlines и PegasFly из Москвы и регионов. У туроператора на всех запланированных рейсах есть собственные блоки мест.

Туристы Anex Tour смогут летать с 12 апреля из Москвы в Анталью на Pegasus Airlines, а 15 апреля – на Turkish Airlines. Последние также доставят на курорты отдыхающих из Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга.

Участники рынка также формируют туры с российскими авиакомпаниями «Россия» и «Азимут». Так, с 28 апреля стартует полетная программа «Интуриста» из Минеральных Вод в Анталью на бортах «Азимута». //Фото: rauschenberger/pixabay.com