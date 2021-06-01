Стало известно, какие территории благоустроят в Карелии в 2022 году

Определены объекты в Карелии, которые набрали больше всего голосов в ходе голосования и которые будут благоустроены в 2022 году по программе комфортной городской среды. Из 27 проектов-участников победили 14, из них 7 – в Петрозаводске, сообщается на сайте правительства региона.

Наибольшее число голосов набрал Кукковский сквер, немного уступила территория в районе дома на Октябрьском проспекте, 40. В тройке лидеров и Губернаторский парк. Также в числе победителей: территория ул. Березовая аллея, 40; территория на ул. Ключевая, 14; спортивный сквер и территория в районе ул. Труда, 7.

В Сегеже благоустроят сквер около школы №5 на проспекте Бумажников, сквер у памятника Воинам карельского фронта и сквер перед гостиницей «Выг». В Костомукше благоустроят Бульвар Лазарева и площадку на берегу озера Контокки. В Кондопоге благоустроят сквер Пионеров сквер на пр. Калинина. Территории-победители получат деньги федерального проекта.