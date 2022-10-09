Стало известно, какие страны выбирали для отдыха жители Карелии

В Карелиястат назвали популярные у жителей республики направления путешествий за рубеж в 2021 году. В прошлом году карельские турфирмы отправили в зарубежные туры 12,3 тысячи человек, что в 2,2 раза больше, чем в 2020 году.



По информации органа официальной статистики, самой популярной страной у жителей Карелии остается Турция. Более 61% туристов провели отпуск там.

Каждый десятый турист отдохнул в Египте, 20% карельских путешественников съездили по путевке в Абхазию, Тунис, Кипр и ОАЭ. Были и экзотические поездки. Например, в прошлом году четыре карельских туриста посетили Венесуэлу, трое отправились на остров Маврикий, а девять путешественников выбрали для отдыха государство Доминика на Малых Антильских островах. (фото unsplash.com, Anastasia Taioglou)