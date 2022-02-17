Стало известно, какие продукты подорожают в этом году

В текущем году скорее всего подорожают некоторые продукты. Какие именно, пояснила замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Ее слова в ходе парламентских слушаний о регулировании цен приводит ТАСС.

По мнению Лут, цены вырастут на молочные изделия, хлеб, овощи и сахар. Она выделила именно эти товарные позиции в своем выступлении.

Замминистра пояснила, что в прошлом году цены на хлеб выросли незначительно из-за субсидии, которую предоставлял Минсельхоз. мера была направлена на сдерживание увеличения розничной стоимости.

Овощи будут дорожать до уборки урожая. Цена на сахар у производителей сейчас составляет 47 рублей за килограмм. // Фото: Couleur/pixabay.com