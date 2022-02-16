Пиломатериалы нового поколения будут выпускать в Петрозаводске

В Петрозаводске станут производить пиломатериалы по инновационной технологии, что, как ожидается, позволит снизить цены на стройматериалы до 30%. Выпускать модифицированный древесный продукт станет компания «Технологии вторичного сырья», которая в декабре получила от Фонда венчурных инвестиций Карелии первый транш.

Средства были потрачены инициаторами проекта на аренду цеха и подбор персонала. Планируется, что поставлять первую продукцию строительным компаниям и торговым сетям Северо-Западного федерального округа начнут уже в этом году. Как заявляют производители, сначала поставщиков фанеры планируют искать в соседних регионах.

Применение новых технологий должно улучшить качество дешевой древесины, что и даст возможность заменить более дорогие твердолиственные породы - дуб, бук, граб, ясень, клен, орех. Производители планируют использовать карельские сосну, ель, березу, осину. Что важно, после инновационной обработки их устойчивость к влаге увеличится двукратно, а огнеупорность – пятикратно. Кроме того, материалы можно будет использовать для строительства несущих, самонесущих или ограждающих конструкций в многоэтажных зданиях. (фото: пресс-служба правительства РК)