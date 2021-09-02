02 сентября 2021, 17:12
Соцсети

Стало известно, какие дороги в Петрозаводске еще отремонтируют осенью

Улицу Суоярвскую, Хвойный переулок и несколько межквартальных проездов обещают отремонтировать до начала ноября

В Петрозаводске продолжается ремонт дорог. Работы ведутся в рамках нацпроекта, а также на средства Дорожного фонда республики. Подрядчик ООО «Амтэк» асфальтирует улицу Труда.  В ближайшее время начнутся работы на Почтовом проезде и Почтовой площади, переулке Ругозерском и на улице Черняховского.

Сити-менеджер написал в своем аккаунте, что не все дороги, которые нуждаются в ремонте, удалось включить в работу по этим контрактам. Тем не менее, по словам Владимира Любарского, удалось изыскать деньги для ремонта некоторых других дорог. В частности, улицы Суоярвской, Хвойного переулка, межквартальных проездов на улице Софьи Ковалевской и Лобачевского.

Мэрия объявила аукцион. Работы должны будут выполнить до конца октября. (фото источника)

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Метки: 
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новости петрозаводска
владимир любарский