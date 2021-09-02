День счастливых людей устроят в Петрозаводске

Петрозаводчан приглашают на праздник «День счастливых людей» в эту субботу, 4 сентября, в парке Губернаторский сад. О мероприятии, приуроченном к всеросийскому дню трезвости, сообщает паблик «Живой Петрозаводск». Акцию устраивает общественное движение «Отцы Карелии».

«Мы все вместе будем создавать атмосферу для общения и обмена опытом между жителями, сообществами и гостями нашего любимого города»,

- говорится в анонсе мероприятия. Начало встречи в полдень. (фото «Петрозаводск говорит»)