02 сентября 2021, 16:43
Соцсети

День счастливых людей устроят в Петрозаводске

Мероприятие пройдет в полдень 4 сентября в Губернаторском саду

Петрозаводчан приглашают на праздник «День счастливых людей» в эту субботу, 4 сентября, в парке Губернаторский сад. О мероприятии, приуроченном к всеросийскому дню трезвости, сообщает паблик «Живой Петрозаводск». Акцию устраивает общественное движение «Отцы Карелии».  

«Мы все вместе будем создавать атмосферу для общения и обмена опытом между жителями, сообществами и гостями нашего любимого города»,

- говорится в анонсе мероприятия. Начало встречи в полдень. (фото «Петрозаводск говорит»)

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паблик
новости петрозаводска
День счастливых людей
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