Стало известно, как уберечься от мастера-мошенника

Мошенничество процветает в разных сферах жизни, в том числе при оказании бытовых услуг. Как не вызвать «злоумышленника с доставкой на дом», рассказали в республиканском Роспотребнадзоре.

Специалисты рекомендуют сначала проверить, действует ли гарантия на вышедшую из строя технику, а потом только переходить к поиску мастера. Лучше это делать на известных крупных платформах, так как они проверяют своих специалистов, составляют рейтинги и предоставляют возможность писать отзывы. Исключите поиск на случайных сайтах, досках объявлений и по найденным в почтовом ящике рекламным листовкам.

По мнению специалистов, самый надежный способ обезопасить себя — искать мастеров по отзывам знакомых.

Следующий шаг – взаимодействие с мастером. До начала работ с ним следует обговорить предварительную стоимость и попросить предоставить прейскурант на услуги. Цена ремонта должна быть озвучена мастером изначально и зафиксирована в договоре, квитанции, наряд-заказе до его выполнения, уточняют в Роспотребнадзоре.

«Экземпляр такого документа должен находиться у вас сразу, прежде чем мастер приступит к работам. Если мастер отказывается выписать наряд-заказ с перечнем работ и их ценой сразу после диагностики, — возможно, перед вами мошенник»,

— говорится в сообщении службы.

Следует помнить, что информация о выполняемых работах (вид, стоимость, детали и материалы) должна быть предоставлена потребителю до заключения договора, а согласие на выполнение дополнительных работ оформляться исполнителем в письменной форме.

После окончания работы мастер должен предоставить вам кассовый чек или иной документ, подтверждающий оплату его услуг.