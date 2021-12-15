Стали известны сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ

Единый государственный экзамен в 2022 году будет проходить с 21 марта по 2 июля. Основной государственный экзамен (ОГЭ) пройдет с 21 апреля по 2 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на приказы Минпросвещения и Рособрнадзора.

Досрочный период сдачи ЕГЭ стартует 21 марта и продлится до 18 апреля. Основной период вместе с резервными днями будет проходить с 26 мая по 2 июля. В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи.

Досрочный период ОГЭ вместе с резервными днями состоится с 21 апреля по 17 мая, основной - с 20 мая по 2 июля. Предполагается дополнительный период с 5 по 24 сентября.

Ранее сообщалось о том, что в следующем году ЕГЭ пройдет в доковидном формате. (фото pixabay.com, F1Digitals)