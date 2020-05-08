Стали известны подробности зверского убийства 12-летней девочки

Зверское убийство произошло в поселке Рабочеостровск Кемского района в сентябре 2018 года. 12-летнюю школьницу изнасиловал и убил местный житель.

Подробности этой истории опубликовал сайт «Столица на Онего». Как стало известно изданию, утром 12 сентября 12-летняя девочка ушла в школу, но к обеду домой, как это обычно бывало, не вернулась. Ее мать обратилась в полицию.

Довольно быстро в поле зрения полиции попал 60-летний сосед погибшей Александр Лебедев. Сначала он рассказывал, что стал случайным свидетелем преступления и попытался защитить школьницу от нападавшего в черной маске. Однако показания свидетелей и собранные доказательства быстро доказали нереальность этой версии.

Одна из местных жительниц, в день убийства провожавшая сына в школу, услышала три звонких детских вскрика, однако не придала этому значения. Вскоре крики прекратились, так как Лебедев руками закрыл рот девочке, чтобы она не могла позвать на помощь.

Девочка знала убийцу и бывала в его доме, поскольку дружила с внучкой соседа.

На суде выяснилось, что мужчина и раньше проявлял нездоровый интерес к несовершеннолетним и предпринимал попытки приставать к ним.

Верховный суд Карелии признал Лебедева вменяемым и приговорил к 21 году лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Удовлетворен гражданский иск матери о компенсации ей Лебедевым морального вреда в два миллиона рублей.

Как мы сообщали ранее, 12 сентября 2018 года в лесу неподалеку от поселка Рабочеостровск Кемского района обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.