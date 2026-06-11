Абонементы позволяют быть на музыкальном фестивале все три дня и не пропустить выступление любимого артиста (6+)

Стала известная предварительная программа «Воздуха Карелии»

Абонементы позволяют быть на музыкальном фестивале все три дня и не пропустить выступление любимого артиста (6+)

«В какой день будет выступать тот или иной артист?» - один из самых частых вопросов, задаваемых организаторам фестиваля «Воздух Карелии». Сегожня было обнародовано предварительное расписание выступлений участников.

Обращаем ваше внимание, что оно является предварительным, и, скорее всего, в нём будут изменения по мере пополнения состава. Да, участники ещё будут!

- подчеркивают организаторы.

Рекомендуется не затягивать с приобретением билетов: не за горами очередная переоценка. Самым выгодным и удобным видом билета являются абонементы (обычный, фан, вип). Они позволят вам быть на фестивале все три дня и не пропустить любимого артиста. Купить билет прямо сейчас: vozduh.info/tickets

Фестиваль возрождается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и пройдёт 16-18 июня на территории вотчины карельского Деда Мороза «Талвиукко» под Петрозаводском.

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