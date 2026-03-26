Стала известна стоимость бюджетных домов у моря в России

Самый дешевый дом у моря в России продается в городе Ейске Краснодарского края за 421 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

По данным источника, дом площадью 15 кв. м расположен на одной из улиц Ейска, в лодочном кооперативе. В доме есть спальня на два места и кухня. Туалет на улице, водопровод идет в 3 м от дома. На крыше дома есть бак с водой, летний душ. До моря примерно 30 шагов.

Еще один бюджетный дом у моря выставлен на продажу в поселке Московское Калининградской области. Его стоимость 500 тысяч рублей. Площадь дома - 45 кв. м, участка - 14 соток. Кирпичный дом 1952 года постройки с печным отоплением требует ремонта, туалет на улице. До моря – 20 минут на «Ласточке».

В топ-3 входит дом в селе Семеновка в Крыму. Площадь объекта - 15 кв. м, а стоимость - 1,65 млн рублей. Дом продается с участком в 6 соток, рядом море. В поселке проведен газ, недалеко есть страусиная ферма.