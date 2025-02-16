Стала известна повестка открытой городской планерки 17 февраля

17 февраля в администрации Петрозаводска состоится открытое планерное совещание. Сообщается, что основной темой обсуждения в этот раз станет деятельность советников по воспитанию и взаимодействию с молодежными НКО.

С докладом перед горожанами выступит региональный координатор этого направления Юлия Маликина.

Планерное совещание начнется в 10.00. Напомним, согласно регламенту на планерное совещание отведен один час. Регистрация присутствующих и запись спикеров проводится перед началом мероприятия. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль и, в случае необходимости, выносятся на обсуждение на следующие совещания. Присутствующие на планерке лица могут предоставлять справки и информацию по темам обсуждения, задавать соответствующие вопросы докладчикам и содокладчикам. Администрация Петрозаводска просит горожан не опаздывать. Лица, пришедшие после начала открытого планерного совещания, допущены не будут.