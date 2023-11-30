30 ноября 2023, 12:08
Стала известна дата прямой линии Владимира Путина
14 декабря в объединенном формате пройдет прямая линия и большая пресс-конференция президента
Большая пресс-конференция президента Владимира Путина и прямая линия пройдут в объединенном формате. На мероприятие будут приглашены представители СМИ.
Представитель Кремля Дмитрий Песков озвучил дату. Мероприятия запланированы на 14 декабря, пишет «Коммерсантъ». Прием вопросов от россиян начнется в первый день зимы.
В этот день глава государства подведет итоги года. // фото скриншот