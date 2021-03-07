Стала известна дата прощания с Маратом Тарасовым

Прощание с народным писателем Карелии Маратом Тарасовым состоится 10 марта с 11 до 12 часов в траурном зале на улице Вольная, 4. О дате прощания с поэтом сообщили в министерстве культуры Карелии.



Марат Тарасов – заслуженный работник культуры РФ, заслуженный работник культуры Карельской АССР, народный писатель Карелии. Тарасов скончался 4 марта на 91-м году жизни.

Тарасов, один из известнейших карельских писателей, был представителем поколения поэтов-«шестидесятников». После себя поэт оставил десятки книг стихов, публикаций в журналах, поэтических переводов. (фото министерство культуры РК)