13 марта на юге Карелии пройдет военно-историческая реконструкция

В следующую субботу в Питкярантском районе Карелии состоится военно-историческая реконструкция боев марта 1940 года, сообщает паблик «Газета «Новая Ладога». г.Питкяранта», со ссылкой на Сергея Чернобая, руководителя Сортавальского филиала военно-исторического клуба «Стражник», сотрудника музея Воинской Славы Сортавалы.

Военно-патриотическое мероприятие начнется в 12.00 с посещения часовни и мемориала в долине Героев, затем – Креста Скорби. В памятных местах все желающие смогут возложить цветы.

Непосредственно реконструкция, воспроизводящая события марта 1940 года будет проводиться на линии U, куда собравшиеся переедут после торжественных церемоний.

В реконструкции ожидается участие ветеранов вооруженных сил, поисковых отрядов Питкярантского, Сортавальского районов, сотрудников музея Воинской Славы Сортавалы, военно-исторических клубов Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Кондопоги, Сортавалы.