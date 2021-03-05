Археологический комплекс «Беломорские петроглифы» расширят

Правительство России поддерживает инициативу Карелии по расширению археологического комплекса «Беломорские петроглифы», сообщает government.ru.

88 гектаров будут переведены в земли особо охраняемых территорий, в том числе для размещения объектов инфраструктуры археологического комплекса. Это должно способствовать сохранению уникального культурного объекта и позволит реализовать туристический потенциал региона.

В 2020 году Правительство утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Карелии на 2020–2024 годы и выделило на её реализацию 5 млрд рублей. Средства выделенные по программе будут направлены, в том числе, на создание инфраструктуры для археологического комплекса «Беломорские петроглифы», который должен стать туристическим объектом международного уровня.

Правительство России считает, что выбранные земельные участки являются единственно возможным вариантом размещения инфраструктурных объектов в связи с их непосредственной близостью к объектам культурного (археологического) наследия федерального значения. А благодаря особому статусу земель решение будет способствовать защите уникальной экосистемы территории.

В ходе создания туркомплекса «Беломорские петроглифы» планируется проложить дорожки для туристов, создать крытые павильоны для сохранения уникальных наскальных изображений, которые на сегодня никак не защищены.

В 2020 году Карелия представила древнюю наскальную живопись – беломорские и онежские петроглифы – на рассмотрение для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото с сайта pobedarf.ru