Стал известен формат акции «Бессмертный полк»

В этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет в онлайн-формате. О том, что шествие не будут проводит в очном формате, сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева.

Традиционное шествие по улицам российских городов не станут проводить из соображений безопасности, передает РИА Новости.

В некоторых регионах ранее отменили парад на 9 Мая. // фото скриншот CityLink