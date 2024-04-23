23 апреля 2024, 12:35
Россия

Стал известен формат акции «Бессмертный полк»

Организаторы «Бессмертного полка» отказались от шествия в День Победы в этом году

В этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет в онлайн-формате. О том, что шествие не будут проводит в очном формате, сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева.

Традиционное шествие по улицам российских городов не станут проводить из соображений безопасности, передает РИА Новости.

В некоторых регионах ранее отменили парад на 9 Мая. // фото скриншот CityLink

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Метки: 
день победы
бессмертный полк
шествие