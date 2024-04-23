23 апреля 2024, 12:35
Стал известен формат акции «Бессмертный полк»
Организаторы «Бессмертного полка» отказались от шествия в День Победы в этом году
В этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет в онлайн-формате. О том, что шествие не будут проводит в очном формате, сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева.
Традиционное шествие по улицам российских городов не станут проводить из соображений безопасности, передает РИА Новости.
В некоторых регионах ранее отменили парад на 9 Мая. // фото скриншот CityLink