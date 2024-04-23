Эксперты назвали страны, для посещения которых не нужен загранпаспорт

Без заграничного паспорта россияне смогут посетить шести стран. Их список составили в Ассоциации туроператоров России.

Так, россияне смогут отправиться в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению, Абхазию и Южную Осетию, пишет РИА Новости.

В Армению можно въехать по внутреннему паспорту через международные аэропорты Еревана и Гюмри. До Белоруссии можно добраться на самолете, поезде и автомобиле. // фото «Петрозаводск говорит»